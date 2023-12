Santa Barbara, i Vigili del fuoco, “oltre 3600 interventi”

Sono stati oltre 3600 gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna nel corso dell’anno che sta per chiudersi. Lo ha detto il comandante provinciale Francesco Pascuzzi, nel corso della cerimonia per la festa di Santa Barbara, patrona dei pompieri, a cui hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose del territorio.

Gli interventi

“Per quanto riguarda il soccorso tecnico urgente, esaminando i dati degli interventi effettuati nel territorio di questa provincia, la parte preminente (oltre il 50% dei circa 3600 interventi effettuati durante l’anno), è relativa agli incendi di vegetazione” dice Francesco Pascuzzi, per cui “l’analisi dei dati sugli interventi di soccorso che hanno interessato il territorio della provincia, evidenzia l’intensa attività di contrasto ed un costante impegno sul territorio delle squadre del Comando di Enna dislocate tra Sede Centrale e distaccamenti di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia. Anche i volontari del distaccamento di Troina”.

Il rischio idrogeologico

Secondo il comandante dei vigili del fuoco di Enna, non ci sono solo gli incendi a tormentare il territorio, come dimostrato dal rogo doloso al parco di Floristella, ma anche le piogge ed i relativi rischi.

“Seppur gli incendi boschivi e di vegetazione costituiscono – spiega il comandante – la parte preminente degli interventi effettuati nel corso dell’anno, questo dato non può però farci trascurare gli altri rischi come quello idrogeologico che interessa gran parte del territorio provinciale ed in particolare le infrastrutture viarie, la cui sicurezza va assolutamente attenzionata, al fine di evitare sia incidenti che l’isolamento di intere comunità”.

Il tema della formazione

“Al fine di poter idoneamente fronteggiare le sfide sempre più complesse, è necessaria una quotidiana attività di formazione del personale. Anche in questo campo l’impegno del Comando è stato notevole durante l’anno. Oltre ai corsi a carattere provinciale svolti, è stata pianificata ed attuata una intensa attività di addestramento e mantenimento delle specializzazioni acquisite dal personale operativo”