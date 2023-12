Il presepe ad Aidone ispirato alla Dea di Morgantina

Un presepe con la tecnica acrolitica. L’ispirazione è venuta pensando alla più nota scultura, la Dea di Morgantina. Si tratta dell’ultima iniziativa, in ordine di tempo, di un più ampio progetto di riqualificazione dell’Annunziata, uno dei luoghi/simbolo di Aidone, voluto dalla confraternita Maria SS Annunziata, in

particolar modo dalla sua amministrazione (governatore, maggiore e minore su proposta).

Il recupero

Il posto era ridotto ad un vero e proprio immondezzaio, ma, grazie all’impegno di diverse persone, è stato recuperato e sta diventando un luogo di raccoglimento, di incontro, di interesse cittadino. Un lavoro di ripulitura iniziato mesi orsono, prima di Pasqua, che, da allora, non si è ancora concluso.

Il recupero ed il giardino

Tutto il terreno è stato tolto per mettere fuori la roccia ed è stato recuperato una porzione di giardino reso più decoroso grazie alle donazioni di confrati e non, che hanno permesso l’acquisto delle croci (tre), delle piante e di effettuare diversi lavori necessari. Qualcuno definisce il posto una piccola Medjugorje anche per la presenza di una statua della Madonna di Medjugorie che Michael Donato, tra i confrati che si

prendono cura del luogo, ha voluto donare alla sua confraternita. Il posto, in occasione del periodo natalizio, sarà adornato con le statue della Natività (San Giuseppe, la Madonna ed il Bambinello) che saranno a grandezza naturale.

I materiali

Realizzate, in terracotta, le mani e la testa della Madonna e di San Giuseppe, mentre la struttura sarà di altro materiale. Il Bambinello, invece, è interamente in terracotta. Le sculture, che saranno dipinte, sono opera di un vigile del fuoco di Valguarnera, Marcello Indovino, e sono frutto di una donazione di Antonino Calcagno, altro confrate volontario che si spende, assieme a Donato, Paolo Scriminaci, Giuseppe

Cannata, al rettore della confraternita dell’Annunziata Angelo Gangi coi figli e ai figli del maggiore, per restituire alla comunità cittadina questo angolo di territorio.

Angela Rita Palermo