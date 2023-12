Eccellenze siciliane, premio per l’imprenditore ennese Todaro

Conferito all’imprenditore ennese Mauro Todaro di Enna il prestigioso premio Sikelos, ideato dall’associazione Sikeòs, presieduta da Andrea Finocchiaro, al fine di ricompensare e valorizzare le eccellenze Siciliane che si sono distinte nelle loro attività portando in alto il nome della loro Regione. Il riconoscimento è stato consegnato all’imprenditore dalla deputata nazionale, Eliana Longi.

Premiazione a Catania

L’edizione 2023, svoltasi nella sala consiliare del Palazzo degli Elefanti a Catania, ha visto la premiazione di candidati presentati da parte dei Comuni delle Provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, affiancati da rappresentanti istituzionali provenienti dai rispettivi territori.

Ideatore premio Gogol

Mario Todaro, è l’ideatore e il creatore del “Premio Gogol – Ambasciatore del sorriso”. Progetto nato ad Enna nel 2016 dall’idea e ferma volontà di Mauro Todaro, oggi annovera oltre 3.000 ambasciatori nel mondo, tra cui Papa Francesco, Don Ciotti, Noa, Giusy Versace, Renato Pozzetto, Roberto Lipari, Irene Grandi e molti altri. Sono centinaia già i progetti realizzati con Gogol, nelle piazze, teatri, scuole, carceri, ospedali, in associazioni e missioni nel Mondo.

L’omino giallo

Gogol, rappresentato con l’omino, giallo come il sole, il grano ed il sorriso della terra da cui nasce, parte dalla Sicilia e si muove in lungo ed in largo per contaminare col sorriso il mondo in cerca di persone ed organizzazioni virtuose da premiare e mettere in rete. Gli ambasciatori del sorriso sono coloro che, nonostante tutto e tutti, credendo in se stessi e pensando positivo, c’è l’hanno fatta, donando il sorriso e l’esempio a chi non crede più nel futuro migliore.

“E’ stato un onore ed un piacere conferire questo meritatissimo riconoscimento ad un mio concittadino, che grazie al suo lavoro e alla sua creatività ha saputo contribuire alla crescita economica della citta, dedicandosi anche al volontariato e agli altri, sapendo essere costante ambasciatore del sorriso” ha detto la deputata nazionale di FdI, Eliana Longi.