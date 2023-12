Lettera con polvere da sparo a testimone di processo, imputato in carcere

Gli agenti della sezione di Polizia giudiziaria hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Enna nei confronti di un uomo, residente a Leonforte.

La lettera con minacce

L’indagato, nei giorni scorsi, era stato denunciato dalla Procura di Ennam in quanto, indicato come presunto autore di una lettera anonima, contenuta all’interno di un plico in cui era stata inserita anche polvere pirica.

Testimone di un processo

Si trattava di una minaccia ad una donna, anch’essa di Leonforte, testimone chiave in un altro processo a carico dello stesso indagato.

Il sequestro dei pc

Al termine delle indagini eseguite dalla Sezione di Polizia giudiziaria, con la collaborazione dei Gabinetti di Polizia Scientifica di Enna e Catania culminate con il sequestro di supporti informatici nelle abitazioni nella disponibilità dell’uomo, la Procura della Repubblica ha chiesto al Tribunale di Enna l’inasprimento della misura cautelare nei confronti di A.F. ai domiciliari da un anno.

“Il Tribunale di Enna, valutate le prove a carico di A.F., ha emesso a suo carico ordinanza sostitutiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendo in sostituzione la custodia cautelare in carcere, immediatamente eseguita dalla Sezione di P.G” spiegano dalla Procura e dalla Questura di Enna.