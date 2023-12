Processo Rugolo, giudice malato, salta requisitoria pm, sentito un perito

E’ stata rinviata la requisitoria del Procuratore facente funzioni Stefania Leonte nel processo per violenza sessuale aggravata a danno di minori che vede alla sbarra il sacerdote, Giuseppe Rugolo.

Giudice malato

Il motivo consiste nell’assenza per malattia di uno dei giudici del Tribunale di Enna, per cui, al termine dell’udienza lampo, si è deciso di fissare la prossima al 10 gennaio del 2024: parleranno la pubblica accusa che formulerà le sue richieste e le parti civili. Il 13 febbraio sarà la volta dei legali dell’imputato mentre il 5 marzo, dopo eventuali repliche, si potrebbe arrivare alla sentenza.

Perito informatico in aula

In aula è stato sentito il perito informatico che ha estratto le chat dall’account della vittima, come richiesto nelle scorse udienze dalla parte civile, per cui le conversazioni comproverebbero le violenze subite, di tutt’altro avviso invece la tesi della difesa del sacerdote, per cui il carteggio testimonierebbe solo la decisione della presunta vittima di rivolgersi alle forze dell’ordine.