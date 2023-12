Cantieri di servizio, arriva decreto per aumento stipendi

È stato pubblicato stamattina dal Dipartimento del lavoro il decreto che impegna 544 mila euro per l’adeguamento ISTAT quinquennale degli emolumenti destinati ai circa 800 fruitori dei cantieri di servizio delle province di Enna e Caltanissetta.

L’emendamento

Il provvedimento amministrativo segue all’approvazione di un emendamento presentato dal deputato regionale Fabio Venezia nel corso della manovra di assestamento approvata dall’Ars nello scorso mese di novembre.

Aumento stipendi

Nel corso dell’esame della Finanziaria in Commissione Bilancio è stato inoltre presentato un ulteriore emendamento, proposto sempre da Fabio Venezia, vice presidente della stessa Commissione, in favore dei fruitori dei cantieri di servizio (ex Reddito Minimo di Inserimento). Con la proposta, sottoscritta anche dai parlamentari Nuccio Di Paola, Michele Mancuso e Giuseppe Catania, l’emolumento base mensile passerebbe da 278 euro a 400 euro e ogni lavoratore potrebbe avere in media un aumento annuo di circa 1800 euro.

Stop ai disservizi ai Comuni

L’emendamento prevede anche che i cantieri di servizio dovranno essere avviati ogni anno entro il 15 gennaio, per evitare disservizi ai Comuni e disagi nel recupero delle ore per i fruitori, e un’anticipazione del 30% sulla rendicontazione dell’anno precedente agli enti locali per poter pagare regolarmente e senza ritardi gli emolumenti ai lavoratori. La proposta sarà messa ai voti all’Assemblea Regionale Siciliana nei prossimi giorni nel corso della Finanziaria e si auspica che possa trovare un largo consenso da parte dei parlamentari.