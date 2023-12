Pd Enna, Seminara nuovo segretario comunale

Giuseppe Seminara è il nuovo segretario comunale del Pd di Enna. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea congressuale a cui ha preso parte la deputazione regionale e nazionale.

Assemblea con 150 persone

“In un dibattito affollato ed appassionato, la comunità democratica ha dato ieri una importante risposta in termini di partecipazione, mobilitazione e volontà di ritornare protagonista in città” fanno sapere dal Pd che assicura la presenza di 150 persone all’assemblea.

Chi è il nuovo segretario

Giuseppe Seminara, 36 anni, ricopriva già il ruolo di coordinatore del circolo di Enna Bassa, e può vantare una lunga attività all’interno del mondo dem. Primo segretario dei Giovani democratici di Enna città nel 2009, poi segretario provinciale GD nel 2014, “Giuseppe Seminara è rappresentativo – si legge nella nota del Pd – di una nuova generazione politica, formatasi nel decennio scorso nelle organizzazioni giovanili del partito, da sempre impegnata nell’associazionismo e nel sociale e che oggi intende dare il proprio contributo alla rinascita e ricostruzione dei democratici”.

“Costruire una alternativa”

“Il nostro è un nuovo inizio” afferma Seminara “perché riteniamo di voler mettere in campo una progettualità per il presente e per il futuro. L’assemblea di ieri deve essere uno spartiacque: il partito è aperto a tutti, si trasforma, vuole essere strumento di libertà, dibattito e partecipazione in questa città. Lavoreremo per opporci alla destra, che sta soffocando l’entroterra siciliano ed Enna, ma anche e soprattutto per costruire un’alternativa che parli al cuore delle persone, per ridare dignità al nostro territorio, avere una visione che valorizzi il nostro patrimonio culturale ed ambientale, ne rilanci la vocazione universitaria e metta al centro del dibattito il lavoro e la lotta contro l’emigrazione dei giovani”.