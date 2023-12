Il presepe dei bambini nel circolo della Cultura

Un presepe allestito, nel circolo di Cultura, a Calascibetta, con sagome cartonate, che ha visto il coinvolgimento degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria, sarà accessibile anche all’intera comunità. Un’iniziativa voluta dal presidente del sodalizio Luca Roccaro e dalla deputazione per cercare di affermare una tradizione religiosa che ha cambiato l’umanità, ovvero la nascita del bambino Gesù.

La lezione sul presepe agli alunni

Agli alunni è stato spiegato il significato del presepe, grazie anche alla partecipazione dell’arciprete Maurizio Nicastro e del suo vice Gaetano Sfragara. Ai piccoli è stato anche detto che il primo Presepe, allestito da san Francesco, nel paesino di Greccio, risale a 800 anni fa. Così, in un mondo che si avvia sempre di più alla scristianizzazione, sia la Chiesa sia la scuola, guidata dal dirigente Antonella Di Franco, ma anche la politica, con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Rita Speciale, che ha messo a disposizione la struttura del Presepe, hanno voluto fattivamente prendere parte all’iniziativa religiosa organizzata dal Circolo di Cultura. E anche il “cuore” del paese, in attesa di quello Vivente (26 e 27 dicembre), “vive” la tradizione del Presepe allestito in piazza Umberto I.

Francesco Librizzi