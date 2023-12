Sicilia Outlet Village, il 5 gennaio i saldi invernali

Con la fine delle festività, arriva il momento più amato da milioni di consumatori, i saldi invernali. In linea con tutta Italia, anche in Sicilia avranno inizio il 5 gennaio, rappresentando un momento cruciale per il commercio di tutta la penisola.

Sicilia Outlet Village, con 140 boutique dei marchi più prestigiosi e la sua posizione privilegiata all’interno del cuore della Regione, sull’autostrada che collega Catania e Palermo, è la destinazione perfetta per vivere appieno l’esperienza di shopping di lusso a prezzi irripetibili. Saldi esclusivi nelle boutique dei più grandi marchi accoglieranno gli ospiti a partire dal 5 gennaio e fino al 15 marzo andando a completare un’offerta composta da servizi luxury e punti ristoro selezionati, che rendono l’Outlet siciliano una delle principali destinazioni dell’isola.

Non mancheranno inoltre, in occasione dell’Epifania, eventi pensati anche per gli ospiti più piccoli. Sabato 6 gennaio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:00, la Befana, con la sua inconfondibile allegria, accoglierà bambini e genitori, per condividere con loro una giornata all’insegna del divertimento in famiglia.

Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza di shopping presso il Village, è a disposizione un servizio di accoglienza multilingue a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di informazione o per attivare anche lo speciale servizio HANDS FREE SHOPPING, che permetterà di lasciare i propri acquisti presso l’Info Point del Village per continuare il proprio shopping in totale libertà senza l’ingombro delle shopper che saranno poi ritirate al momento della partenza.

Sicilia Outlet Village, gestito da Arcus Real Estate, si conferma come un polo capace di attrarre una ampia clientela locale ed internazionale come meta di riferimento per lo shopping, soprattutto durante il periodo di saldi, occasione perfetta per rinnovare il guardaroba, acquistare il capo iconico del brand desiderato o fare un regalo speciale ad un prezzo incredibilmente vantaggioso.

