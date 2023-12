Traffico di droga a scuola, arrestati a Enna 2 studenti minorenni

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Enna hanno arrestato due studenti, un 15enne ed un 17enne, accusati di spaccio di droga. L’operazione contro il traffico di stupefacenti è scattata nei giorni precedenti all’inizio delle vacanze natalizie.

Il controllo alla fermata del bus

il primo ad essere fermato è stato il 15enne, trovato in possesso droga e denaro, provento della sua presunta attività illecita.

In particolare, i carabinieri, impegnati in un controllo nei pressi del terminal degli autobus di Enna alta, frequentato di buon mattina dagli studenti dei vicini istituti scolastici, hanno assistito ad uno scambio di droga tra due giovanissimi e notato che il 15enne indagato, accortosi della loro presenza, avrebbe provato a scappare verso la sua scuola ma è stato inseguito e fermato poco dopo.

La droga negli slip

Nella stessa giornata un 17enne sempre a Enna alta è stato trovato in possesso di hashish, bilancino di precisione, coltellino per tagliare le dosi e denaro, anch’esso ritenuto frutto dello spaccio. Il giovane, in questo caso, aveva occultato il fumo negli slip, nel tentativo di sfuggire al controllo. Ma un immotivato stato d’ansia del giovane ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo, rinvenendo la droga.

Ai domiciliari

Per entrambi i giovani arrestati la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa, in attesa del giudizio di convalida del Gip.