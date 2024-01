Paura sull’A19, auto in fiamme, traffico rallentato

Si sono vissuti momenti di tensione sul tratto dell’autostrada A19, in corrispondenza del territorio di Enna, per via di un incendio di una macchina. Il rogo si è scatenato intorno alle 14,45 mentre il veicolo era in marcia e dalle prime informazione raccolte dopo una scintilla si sono sprigionate le fiamme

Il pericolo per gli occupanti

Il conducente, per evitare che l’auto si trasformasse in una trappola, ha accostato: è uscito dall’abitacolo, insieme agli altri passeggeri prima che il rogo divorasse il mezzo. Sono stati chiamati i soccorsi, tra cui la Polizia stradale ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno provveduto a spegnere l’incendio.

Disagi alla circolazione.

Ci sono stati dei disagi alla circolazione per consentire ai soccorritori di poter mettere in sicurezza il veicolo, frattanto sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause delle fiamme. E’ possibile che un corto circuito possa avere avuto un ruolo determinante in quel che sembra essere un incidente. Sul posto anche il personale dell’Anas per il controllo del traffico.