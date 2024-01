Da Parigi a Troina con amore, “ospiteremo artisti internazionali”

Non aveva idea che la sua tappa a Troina, incastonata in un viaggio in Sicilia affrontato nei mesi scorsi, potesse trasformare la sua vita. E’ accaduto ad un giovane canadese, Mark Arris, da anni residente a Parigi, dove lavora nel marketing pubblicitario ma nel cuore ha una forte passione: la musica, infatti è anche un compositore.

Acquisto casa a Troina

Affascinato da Troina, è tornato a casa con le immagini, impresse in testa, di quella terrazza affacciata sulla Sicilia, che gli hanno consentito di ammirare scenari paesaggisti mozzafiato, tra cui l’Etna.

La decisione di Mark

E così, confrontandosi con gli amici ed i parenti anche se le idee le aveva ben chiare ha deciso di comprare casa a Troina. “Un passo compiuto da tanti altri stranieri negli ultimi anni” ha detto soddisfatto Fabio Venezia, ora deputato regionale ma con una lunga esperienza da sindaco di Troina. Mark, nella giornata di ieri, ha firmato l’atto di acquisto dell’immobile.

Far venire qui artisti di tutto il mondo

“La sua idea è quella di venire a vivere qui alcuni mesi l’anno e di creare una residenza per artisti provenienti da tutto il mondo. Un’idea che si coniuga perfettamente con i progetti di valorizzazione culturale e turistica di Troina” spiega Venezia