Paura a Leonforte, casa in fiamme, un ferito in ospedale

Un incendio è scoppiato all’interno di una abitazione situata in via Cento comuni, a Leonforte. Il rogo si è originato nel pomeriggio di oggi nell’appartamento posto al secondo piano di una palazzina e sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Leonforte ad intervenire, spegnendo le fiamme e contestualmente traendo in salvo uno degli inquilini, che era rimasto intossicato.

Intossicato in ospedale

E’ arrivata anche una ambulanza del 118 che ha provveduto al trasferimento del ferito in ospedale dove è stato sottoposto alle cure dei medici.

Le indagini

Non sono ancora chiare le origini dell’incendio, i pompieri hanno compiuto dei sopralluoghi per verificare se si è trattato di un episodio accidentale o doloso. La relazione, una volta completata, sarà trasmessa alle forze dell’ordine, che, frattanto, hanno avviato le indagini.