Area di Troina ingombrante, ritorno ex Provincia inutile

La tendenza delle piccole città ad allearsi tra loro per respingere le aggressioni esterne c’è sempre stata, almeno da quando nacquero le prime città-stato. Nell’antica Grecia, la lega panellenica venne costituita da 32 città nel 481 a. C. per contrastare la minaccia persiana; la lega achea venne invece costituita dalle città dell’Acaia contro Sparta. In Italia, nell’antichità la lega latina, a cui aderì anche la città di Roma, fu istituita con finalità politiche e di difesa.

I punti deboli delle aree interne

A quel tempo il nemico era chiaro e ben visibile. Oggi il nemico, invisibile ma non per questo meno temuto, è rappresentato dalla decrescita economica e dallo spopolamento di quelle città che non riescono più a gestire lo stress della competizione globale tra i territori. Le città delle aree interne sono quelle che più delle altre stanno accusando l’indebolimento progressivo dei rispettivi tessuti economici, sociali e culturali.

L’Unione dei Comuni

Da qui l’avvertita necessità di aggregarsi attorno ai modelli istituzionali dell’Unione dei Comuni, ritenuti uno strumento utile per “fare squadra” e per ragionare coralmente sulle strategie di sviluppo di area vasta. Esigenza diventata impellente per colmare il decennale vuoto istituzionale generato dalla demagogia populista che, nel tentativo di ridurre i costi della politica, finì per neutralizzare anche le uniche Istituzioni preposte al governo delle aree vaste.

Il futuro nero del Libero consorzio

Di necessità molti Comuni siciliani stanno facendo virtù e, approfittando del treno finanziario della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), hanno costituito ben 11 nuove Unioni di Comuni. Tra queste, quella dell’Area Interna di Troina comprende 14 Comuni su 20, tutti appartenenti alla provincia di Enna. Appare ovvio che, al netto dei Comuni di Enna e Piazza Armerina che hanno dovuto ripiegare su alleanze extra provinciali sprovviste del requisito della contiguità tra Comuni, il governo dell’area interna (vasta e centrale) sarà, nei fatti, governato dalla neo costituita Area Interna di Troina, con buona pace di coloro che stanno ancora aspettando il risveglio del Libero Consorzio comunale di Enna.

Massimo Greco