Cantieri di servizio, passa l’aumento degli stipendi

Nel corso dell’esame della Finanziaria regionale è stato approvato all’unanimità in Aula un emendamento proposto dal deputato regionale del Fabio Venezia, vice presidente della Commissione Bilancio, in favore dei fruitori dei cantieri di servizio (ex Reddito Minimo di Inserimento).

Ecco quanto aumento lo stipendio

Dopo la battaglia dei mesi scorsi per l’adeguamento ISTAT delle indennità percepite, con la proposta dell’on. Venezia, sottoscritta anche da altri parlamentari regionali, l’emolumento base mensile passa da 278 euro a 350 euro e ogni lavoratore potrà avere in media un aumento annuo di circa 1300 euro.

Cosa prevede l’emendamento

L’emendamento approvato prevede anche che i cantieri di servizio dovranno essere avviati ogni anno entro il 15 gennaio, per evitare disservizi ai comuni e disagi nel recupero delle ore per i fruitori, e l’erogazione di un’anticipazione del 30% sulla rendicontazione dell’anno precedente agli enti locali per poter pagare regolarmente e senza ritardi gli emolumenti ai lavoratori.