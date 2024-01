Svincolo A19 Enna, i lavori infiniti dell’Anas

Dopo che era saltata la data dell’ottobre del 2022 per l’apertura dello svincolo di Enna dell’A19 Palermo-Catania, ne era stata fissata un’altra: ottobre 2023. Ed ancora siamo qui a raccontare dei ritardi nella conclusione dei lavori di risanamento strutturale dell’opera, iniziati nell’ottobre del 2021.

I disagi

E da oltre 2 anni proseguono i disagi soprattutto per chi deve uscire da Enna per immettersi sull’autostrada, soprattutto nei giorni feriali, con giri quasi interminabili tra le strade statali, che, peraltro, sono in pessime condizioni.

Il danno per gli operatori economici

Tante le proteste da parte di chi, ogni giorno, deve recarsi in altre città, costretto a spendere più soldi in carburante ma gli effetti di questa situazione la vivono anche gli operatori turistici. Infatti, alcune tappe, come Piazza Armerina o Aidone, sono saltate dagli itinerari per via dei tempi di percorrenza assai elevati e che poi incidono sui costi.

L’incontro in prefettura ad aprile

Sulla vicenda, è andato in onda un servizio sul Tg della Rai Sicilia in cui ha anche parlato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Enna, Francesco Alloro, che ha sollecitato l’Anas a completare gli interventi.

Nell’incontro in prefettura, ad Enna, avvenuto nell’aprile scorso, i referenti di Anas avevano ribadito la necessità di completare gli interventi di “adeguamento del viadotto Euno, con mantenimento del traffico in unica direzione fino al mese di ottobre del 2023”.

La tirata di orecchie di Falcone

Un anno prima, era stato l’allora assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, a prendere posizione contro Anas.

“Fra i tanti cantieri dell’A19 Palermo-Catania che accusano notevoli ritardi, destano particolare preoccupazione – si legge nell’intervento di Falcone risalente ad ottobre del 2022 – gli interventi di risanamento del viadotto Euno e delle rampe dello svincolo di Enna, a causa dell’evidente lentezza con cui procede l’opera. Malgrado le vostre strutture operative ci avessero assicurato che i lavori, avviati a ottobre 2021, si sarebbero conclusi nell’estate del 2022, ad oggi purtroppo non abbiamo alcuna certezza sui tempi di riapertura del viadotto e di ultimazione dell’intervento”.