Trasporto studenti, più costi per le famiglie ma una corsa in più

La quota di compartecipazione degli alunni pendolari di Valguarnera che viaggiano per Piazza Armerina, per i mesi di gennaio e febbraio 2024, sarà di euro 57,94 se residenti, di euro 65,74 se non residenti. La rimanente parte è a carico del Comune.

Gli esclusi e l’Isee

Sono esclusi dal pagamento invece, gli alunni appartenenti a famiglie che hanno un Isee al di sotto di euro 10.632,94. Questi ultimi dovranno consegnare agli uffici preposti del Comune nuovo Isee 2024. Gli abbonamenti scolastici si ritirano presso la residenza municipale settore Pubblica Istruzione.

Aumento dei costi

Facendo una piccola comparazione con l’anno scorso, risulta che nello stesso periodo, gennaio – febbraio 2023, il costo è stato di 44,40 euro per i residenti e 59,20 per i non residenti, con un incremento di circa il 30% nel primo caso e del 10% nel secondo, rispetto al 2023. Però c’è da dire, ad onor del vero, che all’inizio dell’anno c’era una corsa in meno. Marzo ed Aprile 2023 (52,50- 67,30) Maggio-Giugno 2023 (43,43- 48,63).

Rino Caltagirone