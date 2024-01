Shiba Inu allevato a Enna primo in Italia

Per la prima volta in Sicilia un esemplare di Shiba Inu ha conquistato uno dei titoli più prestigiosi nell’ambito della cinofilia. Il gioiello Dar Chingiza ( TAKESHI ), già nel 2023 campione internazionale di bellezza, con ben 173 punti nella graduatoria generale del Top Dog ha ottenuto il titolo di Shiba numero 1 in Italia.

Il proprietario

“Un grazie speciale – dice Angelo Savoca – all’amico Handler Lele Oliveri che con grande passione e determinazione ha accompagnato in tutta Italia il nostro gioiello. Un grazie di cuore a tutti coloro che seguono l’allevamento, che con un loro “Mi Piace o un loro Commento” hanno manifestato affetto, stima e sostegno nel raggiungimento di questo ennesimo traguardo. Dedico questo prestigioso risultato a mio figlio Sebastian che da lassù mi ha sempre guidato è accompagnato”