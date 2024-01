Banda ruba 2 camion a Troina, mezzi ritrovati a Catania

Sono stati rinvenuti nell’area di un’officina meccanica a Passo Martino, nel territorio di Catania, due camion che erano stati rubati, nelle ore precedenti, in un deposito di Troina.

Una banda in azione

Ad agire, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e della polizia, sarebbero stati i componenti di una banda, presumibilmente di origine etnea, allo scopo di saccheggiare alcune aziende, come quella di Passo Martino.

Il furto

A quanto pare, i ladri sarebbero entrati per la prima volta in quest’ultima impresa nel pomeriggio, intorno alle 17 di 2 giorni, fa ma avrebbero avuto bisogno, stando ad alcune fonti investigative, di mezzi molto più grandi per poter arraffare la refurtiva, piuttosto ingente, tra cui macchinari dall’elevato valore commerciale. Insomma, avrebbero lasciato il lavoro in sospeso ma prima di ritornare, forse a notte fonda, nella proprietà sono arrivate le guardie giurate della Securitas, che, accorgendosi del passaggio dei ladri hanno avvertito le forze dell’ordine.

La fuga dei ladri

Frattanto, la banda era arrivata con quei due camion, rubati a Troina, ma non appena si sono resi conto che la zona era presidiata, avrebbero abbandonati i due Tir: sarebbero scesi velocemente dagli abitacoli e temendo di essere acciuffati sono scappati a piedi, fuggendo in direzione di una vasta zona di campagna. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine, che avrebbero poi contattato il proprietario, frattanto la Procura di Catania ha aperto una inchiesta per ricostruire con esattezza quello che è accaduto.

Caccia al basista

Non è escluso che, in merito al furto a Troina, la banda si sia servito di un basista che avrebbe dato delle precise informazioni ai ladri, magari potrebbe averli aiutati nella sottrazione dei mezzi. Elementi che sono al vaglio degli investigatori e dei magistrati che starebbero prendendo in esame alcune immagini delle telecamere di sicurezza.