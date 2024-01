Migranti formati ad Aidone, apriranno polleria in Senegal

Dopo il periodo di formazione ad Aidone, Dabo, Awa e Gerome, tre cooperanti circolari senegalesi tornano nel loro Paese d’origine dove apriranno una polleria.

Progetto della Don Bosco

Un progetto sostenuto da Don Bosco 2000 e Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo che ha permesso ai tre giovani, potenziali migranti, grazie ad un visto regolare rilasciato dall’Ambasciata italiana a Dakar, di acquisire e le giuste competenze. L’esperienza è stata possibile grazie all’accoglienza e generosità che caratterizza da sempre il paese di Aidone.

La formazione nelle macellerie

I giovani sono stati avviati ad una formazione intensiva nelle macellerie: “Le delizie della carne” di Gimmillaro e figlio; “Sfizi di carne” di Tespi e figlio e “Bottega della carne” di Papa e figli, dove hanno imparato sia le tecniche di macellazione dei polli, sia le corrette norme igieniche e i valori del lavoro di squadra e della professionalità. Un’importante esperienza, per i ragazzi, arricchente non solo dal punto di vista dell’acquisizione delle competenze professionali necessarie ma anche di vita. Con il bagaglio di esperienza acquisita, torneranno a Tambacounda, Senegal, per avviare la lor attività.

ll presidente della Don Bosco

Agostino Sella, presidente di Don Bosco 2000 dichiara:” Un plauso alle macellerie di Aidone che hanno accolto con passione e professionalità i tre giovani, dimostrando come il sostegno e la formazione possano fare la differenza nella vita delle persone e nelle comunità. Questi tre ragazzi si sono formati grazie all’aiuto della comunità di Aidone e adesso torneranno in Senegal per avviare una start up. Nei prossimi mesi, uno dei macellai formatori, un operatore della macelleria Tespi si recherà in Senegal per seguire l’andamento delle prime settimane della polleria: questo è in piccolo il cuore della cooperazione circolare”. L’attività s’inquadra nella fattiva collaborazione tra il comune di Aidone e l’associazione Don Bosco 2000 sigillata qualche mese fa da un protocollo d’intesa che ha già visto la visita del sindaco di Aidone Annamaria Raccuglia nei villaggi del Senegal.

Angela Rita Palermo