Lavori al Castello, Mpa, “avremo pure info point turistico”

“Siamo felici che si concretizzano attorno all’area del Castello di Lombardia lavori, finanziati con decreti regionali per il Comune, tra cui quello legato all’illuminazione artistica del Cortile della Maddalena”.

I consiglieri di Mpa-Liberamente

Lo affermano, in una nota, i consiglieri Comunali Mpa-Liberamente Francesco Comito, Naomi Fiammetta, Giusy Firrantello e Biagio Scillia, che ritengono determinante l’aiuto del parlamentare regionale, Giuseppe Lombardo,, vicecapogruppo del MPA, a cui si era rivolto l’ assessore Walter Cardaci.

La pavimentazione

“Gli attuali lavori di pavimentazione dell’ area esterna del nostro maniero, così come gli interventi di riqualificazione appena iniziati dei muri perimetrali tra il secondo ed il terzo cortile a cui si aggiungeranno quelli della soprintendenza, che ringraziamo per l’ impegno, trasformeranno il volto del bene culturale piu importante per la città di Enna”.

Info point turistico

“Si procederà dunque con l’ illuminazione artistica nel secondo cortile così come infine nel brevissimo periodo si concretizzerà l’ ultimo finanziamento Gal sui caseggiati adiacenti al Museo del Mito, dove sorgerà un info point turistico” aggiungono i consiglieri di Mpa-Liberamente.

Gli stessi esponenti politici annunciano l’impegno perché il progetto di riqualificazione del Castello di Lombardia venga finanziato “per continuare a scrivere una pagina di buona amministrazione nel settore dei beni culturali”.