Donna picchiata, aggressione a sfondo razziale

Una donna, originaria della Somalia, è rimasta vittima di un’aggressione avvenuta intorno alla mezzanotte a Piazza Armerina, in via Generale Ciancio.

L’aggressione a Piazza Armerina

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, la vittima sarebbe stata colpita a pugni in faccia da un giovane che l’avrebbe anche apostrofata con insulti razzisti, stando a quanto sostenuto da alcuni testimoni ma su questo aspetto sono in corso degli accertamenti da parte degli inquirenti.

Donna in ospedale

La donna, che lavora come badante a Piazza Armerina, è stata costretta a fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale: non corre pericoli di vita ma ha rimediato delle contusioni al setto nasale. I carabinieri hanno sentito alcune persone e nel corso della stessa nottata avrebbero chiuso il cerchio attorno al presunto aggressore, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.