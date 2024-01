L’esposto alla Regione, Draià, “ormai è uno stillicidio”

La richiesta di chiarimenti della Regione siciliana al Comune di Valguarnera sulle “anomalie gestionali”, segnalate dai consiglieri di opposizione Filippa Greco e Giuseppe Speranza, ha di fatto suscitato la

reazione della sindaca Francesca Draià che ha risposto.

La replica della sindaca

“Posso solo dire che è ormai un continuo stillicidio. Va bene così, che continuano ancora a fare esposti.

Quelli fatti in passato sono stati tutti archiviati. Che continuano con questa politica denigratoria, non tanto sul sindaco ma sul nostro Comune, visto che non si rendono conto che parlano del nostro Ente.

Io vado avanti con tranquillità.” Ieri- come abbiamo già pubblicato- ci era pervenuta una nota del Dipartimento Regionale con la quale si chiedevano chiarimenti al Comune sull’esposto inviato dai due

esponenti politici per delle “illegittimità in capo al Comune”.

I punti indicati nell’esposto

Tra queste, la carente organizzazione dei servizi municipali, la mancata trasparenza della gestione amministrativa, la mancata verifica del nucleo di valutazione sia sulla corretta pubblicazione degli atti che sul controllo degli obiettivi di performance, su atti di dubbia legittimità del Sindaco, della Giunta e dei Dirigenti. Ed ancora sulla mancata adozione del Conto consuntivo 2022 e del Bilancio di Previsione 2023. Il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali ha dato al Comune 30 giorni di tempo per rispondere alle obiezioni sollevate, pena l’invio degli ispettori.



Rino Caltagirone