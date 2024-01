Museo dei 5 sensi, iniziativa ad Aidone

“Ecomusei e patrimonio educante: partecipazione, sviluppo, eredità”. Sarà l’esperienza del Museo diffuso dei 5 sensi” di Sciacca al centro dei due incontri che si svolgeranno oggi, alle 16:30 e sabato, alle 9:30, alla fondazione Marida Correnti, in via Garibaldi, ad Aidone

I semi di Demetra

Grazie al progetto “I semi di Demetra” cofinanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, già da qualche tempo, nella cittadina, si sono gettate le basi per la costruzione della Comunità educante di Aidone, il cui progetto ricomprende numerose attività “motivazionali. Tra queste, lo scambio culturale con due comunità siciliane che hanno già radici profonde.

Il Museo dei 5 sensi

La prima di queste è l’esperienza dell’Ecomuseo di Sciacca, il “Museo diffuso dei 5 sensi” che così viene presentato in una delle puntate di “Generazione Bellezza”: è la storia di un gruppo di cittadini di Sciacca (Ag) che decide di reagire alla crisi strutturale del centro storico trasformandolo in un museo a cielo aperto, dove il “tesoro più prezioso” da offrire ai turisti è l’identità delle persone che vi abitano, dove la rigenerazione di alcune aree determina coesione sociale e maggiori entrate per i negozianti; la disabilità diventa un ulteriore punto di vista; la rete di associazioni e volontari riapre beni culturali chiusi

da decenni per offrirli ai visitatori e ai concittadini. Si crea consapevolezza del valore, tutela del territorio ed economia sostenibile. Il progetto di una comunità che genera un cambiamento strutturale per costruire, e non subire, il proprio futuro. Ancorandolo alla bellezza della propria identità. Racconterà questa esperienza straordinaria, l’anima stessa del Museo Diffuso dei 5 Sensi: Viviana Rizzuto, accompagnata da Anna Salvagio e Desirée Li Bassi, cofondatrici, insieme alla Rizzuto, dell’impresa

sociale Impacta. Rizzuto, presidente della cooperativa di comunità Identità e Bellezza, ha creato un’esperienza di welfare culturale con il Museo diffuso dei 5 sensi di Sciacca.

L’identità del territorio

Qui tutte le sfumature di un territorio si coniugano in un’unica identità, animando piazze, strade, negozi e rilanciando un settore fortemente penalizzato dagli effetti del Covid, valorizzando e mettendo in rete quella “economia della bellezza” che si trasforma in fonte di benessere sostenibile per i cittadini. Una realtà, quella di Sciacca, comune a tanti comuni della Sicilia che dimostra come costruire futuro sostenibile è possibile, far ritornare i giovani è possibile, partendo dall’ingrediente più semplice e a chilometro zero che ci sia: la comunità.

Angela Rita Palermo