Provinciale 4, lavori verso la fine ma spunta un problema

In fase di completamento i lavori di ripristino sulla SP4 , la strada di collegamento tra lo svincolo autostradale di Dittaino- Valguarnera- Piazza Armerina.

Che lavori sono

Lavori disposti dal Libero Consorzio Comunale di Enna e che comprendono la bitumazione di lunghi tratti della carreggiata, la sostituzione d gran parte dei guard-rail nonché una nuova segnaletica orizzontale e verticale, per un ammontare complessivo di circa 900 mila euro.

Problemi sull’asfalto

Lavori che erano diventati prioritari ed indispensabili per gli avvallamenti e smottamenti che presentava la carreggiata nonché per il manto stradale privo di asfalto, in particolare lungo il tratto che da

Mulinello conduce a Valguarnera. Orbene i lavori, come abbiamo accennato sono a buon punto, in itinere stanno provvedendo a sostituire i guard-rail divelti, successivamente dovrebbero passare alla collocazione della segnaletica orizzontale e verticale. Ma c’è una criticità segnalata da tanti automobilisti.

L’allarme degli automobilisti

Una grossa criticità. Nella salita di Mulinello, subito dopo il viadotto, sul lato destro, uno smottamento di carreggiata che per lunghi anni era stato delimitato da una barriera in plastica, adesso questa è stata sostituita da un cordolo in calcestruzzo per una lunghezza di circa 25- 30 metri ed una altezza di circa 20- 25 centimetri, anziché provvedere a ricostruire il rilevato sottostante. Col grosso rischio che lungo la salita, un’auto, un grosso mezzo in transito, trovandosi in accelerazione e lungo il rettilineo, vada a sbattere contro il cordolo.

“Servono altri finanziamenti”

Un grosso pericolo per l’incolumità di tutti, che potrebbe essere causato da una distrazione nella guida, dall’oscurità o dalla nebbia. Sul problema abbiamo sentito il direttore dei lavori geometra Perticaro, del Libero Consorzio di Enna: “Non abbiamo potuto intervenire diversamente -afferma- perché lì c’è una scarpata di grossa portata che per rimetterla a posto occorre un altro finanziamento ad hoc, con quello esistente non era possibile provvedervi. Quindi abbiamo optato per tale soluzione che abbiamo

ritenuta la più opportuna e sicura nello stesso tempo. Vedrete che con la conclusione dei lavori quella delimitazione non arrecherà nel modo più assoluto alcun rischio, in quanto sarà incanalata all’esterno del

perimetro percorribile e delle strisce e sarà ben evidenziata dalla cartellonistica”.



Rino Caltagirone