Automobilismo, Enna celebra Simone Patrinicola

Due giornate in piazza Umberto, ad Enna, il 14 ed il 15 febbraio, per celebrare il pilota Simone Patrinicola, il campione italiano Gran turismo endurance. Tra le eventi, per onorare il pilota ennese, ci saranno l’esposizione della Ferrari 488 Evo Challenge e delle prove al simulatore, fino ad una festa danzante.

Il trionfo a Vallelunga

Patrinicola si è laureato campione italiano nell’ottobre scorso nel quarto appuntamento della serie di durata del Campionato Italiano Gran Turismo, che si è disputato sul circuito laziale di Vallelunga. Patrinicola aveva vinto, in occasione del primo round, a Pergusa, nel mese di maggio, per poi collezionare un secondo posto al Mugello ed un primo posto nella 2 ore di Monza.