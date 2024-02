Primario di Ortopedia dona macchinario all’Enna calcio

Il primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Umberto I di Enna, Arcangelo Russo, ha donato alla dirigenza dell’Enna calcio il Kodiac polar care.

Strumento per i traumi sportivi

Si tratta di uno strumento portatile per il trattamento dei traumi sportivi in fase acuta: è sufficiente riempire il contenitore con acqua fredda e ghiaccio per avere un’autonomia del freddo per circa 6-8 ore, anche se dipende dalla temperatura esterna.

La consegna

La consegna del macchinario è avvenuta ieri pomeriggio al Gaeta, in occasione della gara tra l’Enna ed il Gela, conclusasi con il successo dei gialloverdi, squadra di cui è tifoso il primario di Ortopedia dell’ospedale Umberto I. La società ha donato al medico il gagliardetto del club.