Borghi di Sicilia alla Borsa del turismo di Milano

C’è anche l’associazione Borghi più belli d’Italia in Sicilia alla Borsa del turismo di Milano. Ci sono 4 Comuni ennesi che fanno parte di questo movimento, tra cui Calascibetta, Sperlinga, Troina ed Agira, quest’ultima approdata nei mesi scorsi.

“Promozione dei Borghi”

“Promuoviamo la rete dei borghi più belli d’Italia in Sicilia presso lo stand della Regione siciliana alla borsa internazionale del turismo di Milano. Per me un grande onore coordinare l’associazione a livello regionale e, insieme ad altri amministratori comunali dei borghi siciliani, presenti qui a Milano, raccontare le nostre bellezze all’Italia intera” spiega Michelangelo Giansiracusa, coordinatore regionale dell’associazione.

La vetrina internazionale

La Bit rappresentato un vero punto di incontro internazionale per i molti operatori turistici, visitatori, amanti dei viaggi. Naturalmente, per gli enti pubblici è una occasione per promuovere il proprio territorio non solo per il turismo in senso lato del termine, cioè con i viaggi da parte dei privati, ma anche per ospitare degli eventi o degli incontri di lavoro. Da qui, la possibilità per i Comuni, legati all’associazione dei Borghi, di essere attrattivi per gli operatori turistici che sono certamente coloro che condizionano il mercato del turismo.