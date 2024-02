Valguarnera, è Sara Pecora il neo assessore

Nominato un nuovo assessore al Comune di Valguarnera. Si tratta di Sara Pecora che si dimette da consigliere comunale di maggioranza per andare ad occupare lo scranno più alto.

Al posto di Cutrona

Sara Pecora andrà ad occupare il posto lasciato libero da Carmen Cutrona dimessasi dalla carica da

assessore al Bilancio, lo scorso ottobre. E così dopo 5 mesi la sindaca Draià, dopo il classico ed estenuante toto assessori, rompe gli indugi e nomina una sua fedelissima, anche se ancora non si sa con quali

deleghe. Pecora alle ultime elezioni amministrative del 2020 era risultata la 2^ degli eletti nella “lista civica” dell’attuale sindaca con ben 491 preferenze.

E’ stata già assessore

Ma non è la sua prima esperienza come assessore. Già dal settembre del 2019 e sino a fine legislatura aveva vissuto tale esperienza, sostituendo Pierfrancesco Oliveri che si era dimesso dalla carica. Ed era entrata per la prima volta in consiglio comunale nel 2018 sostituendo anche in quell’occasione Oliveri che si era dimesso per andare a fare l’assessore. Si chiude comunque un cerchio dopo i viari nomi circolati e le illazioni che erano state fatte nell’ultimo periodo e che vedevano la Pecora mantenere il posto sia

come consigliere che come assessore. Ma non è stato così’ considerato, da quel che si dice, che la sindaca non era dello stesso avviso che mantenesse il doppio ruolo. A mantenere oggi questo privilegio è solamente il consigliere ed assessore Carmelo Auzzino.



Rino Caltagirone