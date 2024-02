Valguarnera, in Consiglio entra Ingari, “sostengo il sindaco”

Sarà la prima dei non eletti Francesca Ingari a sostituire tra i banchi della maggioranza la dimissionaria Sara Pecora, nominata ieri assessore dalla sindaca Francesca Draià. La neo consigliera che dovrà

prestare giuramento nella prossima seduta del Consiglio comunale, alle scorse elezioni amministrative del 2020 aveva ottenuto 202 preferenze. Single, 25 anni, è alla sua prima esperienza politica.

Sosterrà la sindaca Draià

Queste le sue prime dichiarazioni da neo eletta: “Attendo la nomina e l’insediamento con gioia e soddisfazione. A distanza di 4 anni entrerò in Consiglio Comunale per iniziare un nuovo percorso con il gruppo che sostiene l’amministrazione Draià. Sono sempre stata convinta che si squadra sempre e oggi il gruppo che sostiene il Sindaco Draià lo ha dimostrato con il gesto della consigliera Pecora. Un gesto lodevole perché poteva benissimo non dimettersi ma l’ha fatto per dare la possibilità a chi era dietro di lei di fare questo percorso. un percorso importante che mi vedrà impegnata nel ruolo di consigliere comunale. Spero di essere all’altezza e già da ora sono pronta a mettermi a disposizione della collettività e della comunità Valguarnerese.”

“Rammaricata per scelta di Capuano”

Poi si dichiara rammaricata di non trovare nel suo cammino il consigliere Enrico Capuano, suo compagno di viaggio durante l’ultima campagna elettorale e da alcuni mesi approdato al gruppo di opposizione. “Ho appreso -continua- solo ora del distacco del consigliere Capuano dall’amministrazione Draià e mi rammarica non poter condividere con lui il progetto condiviso assieme in tempo di campagna elettorale prendendo le distanze da lui e dal gruppo a cui lui appartiene oggi. Nonostante questo lavorerò al meglio e cercherò di essere più utile possibile alla comunità. Credo fortemente nel ruolo di rappresentanza che ha per il nostro Comune il consigliere comunale e ringrazio tutti i cittadini per la fiducia che mi è stata data”.

