Carnevale ad Aidone, la festa tra le polemiche

Martedì grasso, all’insegna dei balli e del divertimento, con i gruppi mascherati che sfileranno e con l’attesissimo Carnevale dei bambini accantonando, meno male, diatribe e malumori di questi giorni. Sì, perché l’edizione 2024 del Carnevale, organizzata dal Comune di Aidone con la collaborazione dell’associazione Duni e della Pro Loco, volta alla “coesione e aggregazione sociale” sarà ricordata come il Carnevale delle polemiche.

La vicenda

Queste ultime iniziate giovedì grasso quando i gruppi mascherati, da piazza Papa Giovanni Paolo II, in sfilata, hanno raggiunto piazza Cordova, dove, come da locandina, si sarebbe dovuto tenere il festino all’aperto ma che, con grande sorpresa per tutti, è stato annullato per “problemi tecnici”. A quanto pare, una mancata autorizzazione. I gruppi, tra il malcontento e disappunto generale, hanno dovuto sciogliersi.

Il cambio di programma

Conseguentemente, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Annamaria Raccuglia, ha

rimodulato il programma che originariamente prevedeva, per domenica 11 febbraio, la sfilata dei

gruppi e la premiazione in piazza Cordova, mentre, per martedì grasso, il Carnevale dei bambini organizzato dalla Pro Loco. La rimodulazione operata, in corso d’opera, ha spostato ad oggi (martedì grasso) la sfilata, la premiazione e il Carnevale dei bambini.

Pro Loco annulla manifestazione

La decisione comunale però non è piaciuta né a numerosi genitori né tanto meno alla Pro Loco che ha annullato l’iniziativa “perché il “Carnevale dei bambini” era in concomitanza e in inattesa sovrapposizione con la sfilata dei gruppi mascherati originariamente prevista per giovedì 8 e domenica 11. “Quindi per ragioni che esulano dalla nostra volontà, – dichiarava la Pro Loco- a malincuore, rinuncia dopo 43 anni,

all’espletamento di tale manifestazione”.

Il Sindaco, tramite social, aveva polemizzato con la Pro Loco ricordando che era partner nell’organizzazione del Carnevale concordato in comune. Sottolineava Raccuglia:“Non solo. l’imprevisto di giovedì ha determinato una riorganizzazione che

consentisse a tutti i gruppi mascherati di poter recuperare la delusione subita. Evidentemente non

sono stata capita oppure devo pensare che ogni scusa è buona per la Pro Loco per fare polemiche

sterili e inopportune e sicuramente non orientate a favore della comunità. Ne prendo atto e farò

insieme alla mia amministrazione le opportune riflessioni”. Nella serata di domenica 11 febbraio è

arrivata la comunicazione dei dovuti chiarimenti tra le parti che hanno portato alla definitiva

rimodulazione del programma e degli orari. Oggi, quindi, alle 15:30, alla Factory, il Carnevale dei

Bambini, a cura della Pro Loco, alle 18, inizio della sfilata dei gruppi mascherati e, alle 19, il

festino in piazza Cordova. “Il Carnevale – commenta la Sindaca Raccuglia – non è solo ballo,

maschere e sfrenatezza ma porta in sé un messaggio più importante che vogliamo ribadire: è un

momento di riscoperta delle tradizioni che unisce la comunità”. Tutto è bene, quel che finisce bene.

Angela Rita Palermo