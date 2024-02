Carnevale a Valguarnera “salvato” da gruppi locali e scuole

Festa in maschera per grandi e piccini e sfilata di gruppi per il Carnevale valguarnerese. La festa carnascialesca che in tanti aspettano per rendere un po’ ironica e sdrammatizzante la vita, quest’anno è

stata possibile realizzare non solo grazie alla solerzia del Comune, ma soprattutto grazie al coinvolgimento di alcuni gruppi locali, agli alunni delle scuole e ai loro insegnanti, che non volendo far morire una sana e salutare tradizione si sono preparati e prodigati per la riuscita della Festa. Del resto, i problemi di Bilancio del Comune hanno richiesto uno sforzo da parte della società civile che ha fatto la sua parte.

La festa per le strade

E festa è stata con tanti colori e allegria e con tanta gente in piazza a divertirsi e ballare, dimenticando per qualche ora i problemi della vita quotidiana. Di rilievo la sfilata di martedì dei piccoli alunni delle elementari e medie guidati dai loro insegnanti. Niente dunque sfarzi del passato, niente soldi a volontà, niente luccichii sfavillanti di carri in bella vista ma solo gruppi in maschera che per due giorni hanno allietato le piazze cittadine. Un carnevale insomma, all’insegna dell’economia e del sano divertimento.

L’assessore allo Spettacolo

A conclusione della festa i ringraziamenti dell’assessore allo Sport e Spettacolo Gianluca Arena:

“Desidero rivolgere -dichiara Arena- un ringraziamento speciale a tutta la cittadinanza e a coloro che si sono impegnati con molta passione e dedizione ad organizzare i gruppi di carnevale che di fatto

portano avanti la tradizione del nostro carnevale. Un ringraziamento speciale va ai dipendenti comunali che hanno reso possibile il successo della manifestazione. Domenica, nonostante le condizioni

meteorologiche avverse, non ci siamo arresi e grazie al nostro ormai amico Dj Trizza di fama nazionale, abbiamo fatto in modo che la gente si sia divertita in piazza della Repubblica fino a tarda sera.

Ringrazio inoltre Dj Mario Tornello, Giorgio Denaro, Dj Filippo Profeta e Serena Lo Dico per la bravura e la professionalità. Concludo dicendo che la giornata di martedì è stata fantastica con la sfilata dei gruppi scolastici. Penso che abbiamo regalato una giornata ricca di colori, musica, divertimento e felicità per i più piccoli, com’è giusto che il carnevale sia. A tale riguardo ringrazio i docenti e soprattutto i genitori che hanno reso tutto ciò possibile. Grazie infine al sindaco Francesca Draia’ che porta avanti con passione questa tradizione e ai miei colleghi assessori per il supporto all’organizzazione. Siamo già pronti ad un nuovo calendario di appuntamenti per la nostra comunità”.

Rino Caltagirone