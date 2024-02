Ariston, i fondi non ci sono, Pd accusa Cammarata

“Con profonda amarezza, al contrario dei nostri amministratori che nascondono la verità, siamo costretti ad informare la città che il progetto di messa in sicurezza del cinema Ariston non ha mai ottenuto il decreto di finanziamento da parte della regione”.

Pd contro Cammarata

Lo affermano i consiglieri comunali del Pd di Piazza Armerina, Andrea Eros Leandro Arena e Dario Azzolina ed il circolo del Pd Santaniello che aggiungono un altro particolare: “nell’ottobre scorso, è anche fuoriuscito dalla riprogrammazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Sicilia”.

Fanalino di coda nel Pnrr

Gli esponenti del Pd muovono un’altra critica al sindaco Cammarata, legata alle occasioni dei finanziamenti derivanti dal Pnrr. “Restiamo – dicono – ancora ultimi in provincia per finanziamenti pro capite da PNRR e non riusciamo ad ottenere neanche i finanziamenti ottenuti per promessa. Sappiamo che l’ufficio tecnico del comune di Piazza Armerina ha lavorato diligentemente per raggiungere alcuni obiettivi. Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi e il duro lavoro, il finanziamento è sfuggito alle mani del Sindaco”.

“In compenso gli stipendi sono aumentati”

Il Pd ritiene che il mancato finanziamento per il cinema Ariston “rappresenta non solo un duro colpo per l’amministrazione, ma anche per l’intera comunità. La sicurezza degli immobili comunali dovrebbe essere una priorità assoluta e la mancanza di finanziamenti mette a rischio questo principio fondamentale. In compenso la giunta ha avuto il tempo e il grande pensiero di aumentarsi l’indennità mensile mettendo le mani sul bilancio comunale”.

L’opportunità di altri finanziamenti

L’opposizione ritiene che ci sia un’altra finestra da sfruttare. “A breve ci sarà una nuova programmazione del Piano di Sviluppo e Coesione e auspichiamo che il sindaco si rechi subito a Palermo per far rientrare questo progetto nell’elenco delle opere finanziate, e che la smetta di raccontare con sicurezza l’ottenimento del finanziamento quando di fatto questo non c’è”. Contestualmente, il Pd assicura che “ci adopereremo instancabilmente per trovare alternative e nuove opportunità di finanziamento al fine di realizzare questo importante progetto per la messa in sicurezza del cinema Ariston”.