Lega a Piazza Amerina, Cimino neo commissario

Il Commissario provinciale della Lega Salvini Premier Claudio Millia ha annunciato l’adesione al partito del gruppo politico RinascitArmerina di Salvatore “Totò” Cimino.

Commissario comunale

E’ stato già consigliere comunale e null’ultima tornata elettorale è stato candidato e designato assessore da Miroddi. Contestualmente, è stato nominato commissario comunale della Lega ed accanto lui ci saranno altri esponenti della Lega di Piazza Armerina come l’imprenditore Selvaggio, il professor Nicotra , il commerciante Pisana e il giovane D’alù già candidato alle ultime amministrative.

Portavoce del commercio

“Da sempre portavoce sindacale delle attività commerciali ha ottenuto significativi risultati per la categoria diventando un punto di riferimento per questa importante componente della società e dell’economia territoriale” dice il Commissario provinciale della Lega Salvini Premier Claudio Millia

“Lega si potenzia”

“Tra le tante iniziative portate avanti da Totò Cimino – aggiunge Millia – nella qualità di consigliere comunale basta ricordare: il risparmio del 60% della TARI per le attività commerciali durante il periodo Covid; Questa new entry rappresenta un notevole potenziamento della Lega sul territorio di Piazza Armerina e rappresenta la premessa per altre prossime adesioni ed iniziative incisive ed importanti per tutto il territorio”.