Bilancio, esposto di 3 consiglieri alla Corte dei Conti

I consiglieri comunali di opposizione di Valguarnera Giuseppe Speranza (PD), Filippa Greco (DC), Angelo Bruno (misto) annunciano che invieranno un esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sulla mancata approvazione del Rendiconto 2022 e del Bilancio di Previsione 2023-2025 conseguenziali ai due pareri “non favorevoli” espressi dal Collegio dei revisori.

La lettera dei consiglieri

E ne danno comunicazione al Commissario straordinario Daniela Leonelli, al Segretario comunale, al Collegio dei Revisori, al Responsabile del settore finanziario. Tutto ciò -scrivono nella lettera- “in considerazione del fatto che il Comune di Valguarnera opera in gestione provvisoria per non avere approvato i documenti contabili e che per tale motivazione da circa sei mesi l’Assessorato Regionale ha nominato un Commissario straordinario per compiere gli atti in sostituzione dell’organo inadempiente: La Giunta Comunale. Ed alla luce anche del fatto “che l’Amministrazione Comunale, in gestione

provvisoria, ha operato in palese violazione ai principi contabili derivanti dal Decreto Legislativo 118/2011 e all’art. 163 del TUEL”.

La tesi dell’opposizione

I tre consiglieri sottolineano come “alcune violazioni sono state evidenziate dal Collegio dei Revisori nei pareri espressi dall’organo di Revisione e che altre sono evidenti dagli atti prodotti dall’organo esecutivo”. Ma anche per il motivo “che i Revisori nell’esame delle proposte di riaccertamento dei residui e da altri

documenti contabili approvati dalla Giunta Comunale, hanno espresso parere evidenziando una palese alterazione dei dati contabili e dei dati elaborati in difformità alle norme di riferimento”.

Il voto sulla gestione

Nel concludere i tre consiglieri tengono ad evidenziare come: “la disastrosa situazione finanziaria creata dalla disinvolta gestione amministrativa, espone a specifiche responsabilità i componenti degli organi che debbono approvare gli strumenti finanziari dell’Ente e al fine di avere certezza rispetto ai dati che verranno proposti all’attenzione del Consiglio Comunale, invieranno- come detto in apertura- esposto alla Procura della Corte dei Conti e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, affinché si verifichi se vi siano specifiche responsabilità riconducibili ad omissioni, alterazione dei dati contabili e gestione

delle risorse finanziarie dell’ente in difformità ai principi contabili, al regolamento di contabilità e alle norme del TUEL”.

Rino Caltagirone