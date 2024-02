Crollo tegole dal Santa Chiara, scuola chiusa per 2 giorni

Sarà chiuso per due giorni, il 26 ed il 27 febbraio, il plesso Santa Chiara che ospita gli studenti del liceo Napoleone Colajanni per consentire gli interventi di messa in sicurezza da parte del Libero consorzio comunale di Enna.

L’ordinanza del sindaco

L’ordinanza, firmata dal sindaco Maurizio Dipietro, si è resa necessaria dopo che nella giornata di oggi si è registrato il crollo di alcune tegole dal tetto dell’edificio. Come fa sapere lo stesso capo dell’amministrazione di Enna, i vigili del fuoco “non hanno potuto mettere in sicurezza l’edificio a causa di problemi di accessibilità al cortile”.

Le criticità

Inoltre, gli stessi pompieri “hanno dichiarato la scala antincendio inagibile finché non verranno eseguiti gli interventi di messa in sicurezza”. In conclusione, fino a quando non sarà completato l’intervento le aule del plesso non potranno essere agibili