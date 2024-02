All’Enna basta un tempo per vincere a Siracusa

All’Enna è sufficiente un tempo per battere il Real Siracusa e portare momentaneamente a 7 le distanze dal Paternò. Nei primi sette minuti di gioco, i gialloverdi sprecano ben tre occasioni, prima con Cocimano, che tira debolmente, poi con Arquin di testa ed infine con Zappalà autore di un tiraccio.

Il vantaggio

Al minuto numero 11, il vantaggio con Cocimano che chiude in rete una bella azione. Al 16esimo ancora una doppia occasione per l’Enna ma prima De Souza, da buona posizione, e poi Randis, sprecano, facendosi rimontare dai difensori. Dieci minuti dopo il portiere del Real Siracusa compie due interventi strepitosi su Rotella, sotto porta, ed Arquin.

I gol e la fine della gara

Il numero uno dei padroni di casa para anche un altro tiro di Randis ma dal susseguente calcio d’angolo Tosto, di testa, insacca.

Al 37esimo, contropiede dell’Enna: Arquin manda in porta Randis che non può sbagliare. Praticamente, finisce qui la gara, nel secondo tempo ci sono solo i cambi.

Un po’ di amaro in bocca per la dirigenza dell’Enna, costretta, nel primo tempo, a seguire la gara sotto la curva dedicata al settore ospiti, dove c’erano i sostenitori gialloverdi, per un disguido negli accrediti rilasciati dal Real Siracusa. Nella ripresa, i componenti della società si sono accomodati in tribuna ed hanno gioito al triplice fischio del direttore di gara.