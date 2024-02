Enna, niente scherzi con il Real Siracusa

Non è un campo, il De Simone di Siracusa, dove l’Enna ha dei bei ricordi. La stagione scorsa, nella finale play off, per la promozione in D i gialloverdi si infransero, non senza polemiche, nel muro aretuseo. Ma ormai è acqua passata e sabato torneranno in quello stadio da capolista del girone B del campionato di Eccellenza ma per incontrare la seconda squadra siracusana: il Real Siracusa.

L’entusiasmo dopo il successo al Gaeta

L’entusiasmo gonfia le vele della formazione di Campanella, che da quando ha preso la panchina ha collezionato solo vittorie. Il successo con il Paternò ha messo una seria ipoteca al salto in D: sono 4 i punti di vantaggio ed in teoria l’Enna ha un bonus da giocare perché, a fronte delle partite che mancano alla fine del torneo, potrebbe perderne una.

I tifosi

Solo che nessuno dei gialloverdi vorrebbe usare questo jolly, specialmente i tifosi, i quali sono quelli più prudenti. “Non è ancora finita”, “bisogna vincerle tutte senza correre pericoli”: sono i commenti più in voga sulle pagine social di ViviEnna.

La prudenza della società

Lo sanno bene anche il presidente e l’ad dell’Enna, Luigi Stompo e Fabio Montesano, che chiedono alla tifoseria di stare vicini alla squadra per raggiungere un sogno, fatto di sacrifici. Domenica al Gaeta, sono arrivati in 2 mila per spingere la squadra al successo.

Per questo motivo, l’unico vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla rilassatezza dopo i 3 punti nella supersfida al Gaeta, che ha lasciato degli strascichi e soprattutto degli indisponibili.

Gli squalificati

Matteo Boscaglia ha rimediato tre turni di squalifica, una sola giornata per Di Dio mentre è andata peggio al Paternò che non avrà fino al 5 marzo l’allenatore, Filippo Raciti, oltre al dirigente Emanuele Merola, e poi i calciatori Romano, per 4 turni, e Belluso, per 3 giornate. Gli etnei giocheranno in casa contro il Milazzo ma domenica, 24 ore dopo l’Enna, che avrebbe, vincendo, il vantaggio psicologico di portarsi a 7 punti di vantaggio.