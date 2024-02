Enna Paternò, mano pesante del giudice sportivo

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo legate alla supersfida al Gaeta tra Enna e Paternò in cui ci sono stati 3 espulsioni, frutto di una gara, vinta dai gialloverdi, dai contenuti agonistici ben sopra la media.

Squalifiche per dirigente e tecnico del Paternò

La mano pesante si è abbattuta innanzitutto sul Paternò, infatti è scattata l’inibizione fino al 5 di marzo per un dirigente etneo, Emanuele Merola. Squalifica fino al 5 marzo anche per l’allenatore del Paternò Filippo Raciti.

I giocatori squalificati

Il giudice sportivo ha inflitto 4 giornate di squalifica per Alejo Romano e 3 giornate per Luca Michele Belluso, entrambi del Paternò; 3 turni per il calciatore dell’Enna, Matteo Boscaglia. Una giornata, invece, per il gialloverde Alessandro Di Dio.

Le sanzioni per le società

Sanzione di 300 euro per l’Enna calcio per il lancio di un oggetto in campo contro un giocatore avversario, per l’esplosione di un petardo e per la perdita di tempo nel recupero dei palloni da parte dei raccattapalle.

Il Paternò ha ricevuto un ammenda di 200 euro perché i tifosi etnei avrebbero voluto introdursi sul terreno di gioco “aggrappandosi alla rete di recinzione e tentando di sfondare un cancello”