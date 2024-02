Agricoltori ennesi a Pozzallo, bloccati camion con grano canadese

C’era anche una delegazione del presidio del Dittaino a Pozzallo dove gli agricoltori hanno bloccato diversi camion che trasportavano grano d’importazione dal Canada. Alcuni dei manifestanti hanno proceduto a controllare il prodotto importato, prelevando dei campioni dai mezzi entrati a Pozzallo.

“Grano canadese prodotto con sostanze chimiche”

“Il grano canadese viene prodotto con l’aiuto di numerose sostanze chimiche, in particolare il glifosato – dichiara Giovanni Arato, agricoltore presenti al presidio di Pozzallo questa mattina -. Prodotti, pericolosi per la salute delle persone, soprattutto per coloro che si trovano in condizione di fragilità, e risultano più esposti ai danni. Presendiamo che vengano fatti i giusti controlli affinché tutti i siciliani possano essere perfettamente consapevoli di cosa mangiano”.

Domani nuovo presidio tra Palermo e Caltanissetta

Per martedì è atteso un nuovo presidio di lavoratori ed imprenditori del settore primario nell’area nei pressi dello svincolo di Resuttano sulla A19 Palermo-Catania. Luogo già protagonista nelle scorse settimane di altre proteste e nel quale convergeranno gli agricoltori dell’area del comprensorio delle Madonie e della provincia di Caltanissetta.

Presidio a Troina

Nelle giornate di sabato e domenica, un presidio con 40 trattori è stato allestito a Troina: gli agricoltori hanno avuto modo di parlare con il sindaco, Alfio Giachino, ed il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, che ha annunciato delle iniziative alla Regione per fornire aiuti al comparto.

Confagricoltura, “serve modifica Pac”

“Oggi siamo qui per presentare un documento programmatico alle istituzioni europee, a tutela della produttività e della competitività delle nostre imprese. Gli agricoltori europei soffrono il costo del denaro, i gravosi adempimenti legati agli ecoschemi, una situazione geopolitica instabile. Serve una modifica profonda della Pac, serve multilateralismo, serve la salvaguardia dei prezzi per i produttori e i consumatori”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, all’apertura dell’assemblea con i delegati regionali e provinciali della Confederazione giunti dall’Italia nella sede del Copa Cogeca, dove sono intervenuti anche i due presidenti, la francese Christiane Lambert (Copa) e lo svedese Lennart Nilsson (Svezia).