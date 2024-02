Carabiniere morto per sventare rapina, ricordato Licciardi

Il Comando provinciale dei carabinieri di Enna ha organizzato una commemorazione per ricordare il 25° anniversario della morte del vicebrigadiere Giuseppe Liccardi, freddato a Belpasso, in provincia di Catania, il 27 febbraio 1999 dagli autori di un tentativo di rapina.

I due momenti della cerimonia

Ci sono stati due momenti: il primo nel cimitero di Troina dove è tumulato il militare dove sono stati deposti dei fiori, il secondo nella stazione dei carabinieri, intitolata a Licciardo dal 18 febbraio 2010.

Presente la vedova e le figlie

Presente il Comandante provinciale di Enna, Colonnello Angelo Franchi, e il Comandante della Compagnia di Nicosia, capitano Fabrizio Bizzaro, insieme alla vedova e alle due figlie del militare.

La drammatica vicenda

Il vice brigadiere Giuseppe Liccardi, nato a Troina nel 1937, intervenne con coraggio il 27 febbraio del 1999, quando era già in pensione da sei anni, nelle campagne di Belpasso in difesa di un uomo che stava per essere rapinato da due persone. I due rapinatori in fuga riuscirono a sparare dei colpi di pistola colpendo a morte. Per quell’episodio gli venne conferita il 24 maggio 2000 la Medaglia d’oro al Valor civile.