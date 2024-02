“Salvare il Tribunale di Nicosia”, Lantieri all’Ars

“Salvare i Tribunali di Nicosia in provincia di Enna (parte della Corte d’Appello di Caltanissetta) e di Mistretta in provincia di Messina, come elementi insostituibili del sistema giudiziario in Sicilia, presidi di legalità ed indispensabili per garantire la presenza dello Stato in questi territori”.

Emendamento di Lantieri

Questo l’obiettivo di un emendamento aggiuntivo che i parlamentari regionali di Forza Italia Luisa Lantieri e Michele Mancuso hanno presentato al disegno di legge voto che l’Assemblea regionale siciliana sta discutendo in queste ore. La legge, una volta approvata, sarà trasmessa al Parlamento nazionale perché la faccia propria.

“Tribunali essenziali”

“Questi tribunali – affermano i due parlamentari di Forza Italia – sono essenziali in territori svantaggiati dal punto di vista infrastrutturale e garantiscono che il sistema della Giustizia non collassi, aggravando ulteriormente le sedi centrali.