Shock politico a Troina, si è dimesso il presidente del Consiglio

Giuseppe Schillaci si è dimesso da presidente del consiglio comunale di Troina. Lascia anche la carica di

consigliere comunale. Per leggere il nuovo presidente, il vice presidente Luigi Sotera ha convocato il

consiglio comunale per il 5 marzo.

La lettera di dimissioni

Nella sua lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, che comporta automaticamente le dimissioni da presidente del consiglio comunale, Schillaci spiega che si dimette “per sopraggiunti motivi strettamente personali”. Aggiunge inoltre che le sue dimissioni sono “irrevocabili”.

Non ci sono, dunque, motivi politici. In genere, quella frase è una formula di circostanza, che viene usata per nascondere ragioni politiche. Ma nel caso delle dimissioni di Schillaci non ci sono ragioni politiche perché, da quando fu eletto consigliere nel 2023 fino ad oggi, ha sempre condiviso le scelte della giunta comunale guidata dal sindaco Alfio Giachino e del suo stesso partito, il Pd, che sostiene l’amministrazione in carica.

Greco in Consiglio

A sostituire Schillaci nella carica di consigliere comunale sarà Donatella Greco, la prima dei non eletti della lista di Troina Bene Comune nelle elezioni amministrative del 2023.

Elezioni per il nuovo presidente

Non si conosce ancora chi sarà eletto presidente del consiglio comunale. Visti i rapporti di forza tra i gruppi consiliari, il nuovo presidente sarà uno del gruppo Troina Bene Comune, il gruppo di maggioranza che ha i numeri per eleggere uno dei suoi. Sono 8 i consiglieri del gruppo Troina Bene Comune. Tranne uno, gli altri 7 sono del Pd. Il gruppo di minoranza “Troina, insieme” si compone di 4 consiglieri.

Silvano Privitera