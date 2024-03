Scontro tra 2 auto sulla 117 bis, 2 feriti gravi

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in mattinata sulla statale 117 bis in contrada Bannata. L’impatto è stato frontale ma non sono chiare ancora le ragioni per cui i mezzi si sono scontrati.

Ferito in elisoccorso al Sant’Elia

Uno dei conducenti, quello che sembra essere in condizioni più critiche, è stato trasportato con l’elisoccorso nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, l’altro, invece, è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina.

Il soccorso dei vigili del fuoco

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina a prestare soccorso alle vittime, insieme al personale del 118. I pompieri hanno estratto i corpi delle vittime dell’incidente dai rispettivi abitacoli. Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale, dalla Polizia di Stato e dai carabinieri che sono arrivati sul posto poco dopo la segnalazione dell’incidente.