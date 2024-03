Marzo pazzo, dal sole alla grandine, ecco il maltempo

Marzo non smentisce la sua fama e così se stamane è spuntato il sole, alla faccia dell’allerta gialla, nel pomeriggio ad Enna si è abbattuta la grandine.

Le previsioni

Le previsioni della Protezione civile si sono “concretizzate” nonostante le ironie nelle prime ore del mattino ed ora le preoccupazioni sono per i danni che potrebbe causare la stessa grandine, non solo ai veicoli ma anche alle produzioni agricole, che, davvero, non hanno tregua. Del resto, da un lato la siccità, per cui la Regione ha dichiarato lo stato di crisi, dall’altro la grandine, sono dei nemici per le imprese agricole.

Le previsioni nella prima settimana

Una fase di maltempo interessa l’Italia in questa prima settimana di marzo con un vortice di bassa pressione che si muove al momento sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore soprattutto le regioni del Centro-Sud mentre al Nord la situazione andrà temporaneamente migliorando. Clima più freddo ma con temperature comunque intorno alle medie del periodo e neve che ha fatto la sua comparsa anche in Appennino.

Il tempo domani

Al mattino di domani deboli precipitazioni su Puglia, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche schiarita sulla Sardegna. In serata insistono le precipitazioni sulle regioni peninsulari, più asciutto nella notte. Temperature minime stabili o in aumento al centro-sud, in calo al nord; massime in rialzo su tutta la penisola