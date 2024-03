Confcooperative Enna, Cardaci rieletto presidente

Dario Cardaci è stato rieletto Presidente di Confcooperative Enna. Il Consiglio territoriale sarà composto da Vanessa Mancuso, Roberta Campo, Salvatore Tornabene, Sandro Scavuzzo, Massimo Rinaldi e Filippo Cottonaro. L’assemblea dei delegati ha inoltre confermato il suo consenso verso il Presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini.

Il sistema produttivo

Il dibattito che si è sviluppato ha posto in evidenza le problematiche del sistema produttivo e in particolare del mondo della Cooperazione.

“Infrastrutture, commercializzazione, accesso al credito, nuove tecnologie – si legge nella nota dell’associazione – ed innovazione sono stati alcuni dei temi trattati negli interventi dei cooperatori ed in quelli dei numerosi e qualificati ospiti, fra cui il Sindaco di Enna, il quale si è reso fin da subito disponibile ad affrontare e risolvere i problemi attuali e fortemente spinosi come l’aggiornamento contrattuale relativo alle cooperative sociali e la sburocratizzazione degli iter autorizzativi che bloccano sul nascere tante iniziative. Il prossimo quadriennio sarà quindi mirato all’erogazione di nuovi servizi ed al giusto supporto per uno sviluppo organico e sostenibile”