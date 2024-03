Enna, frenata con la Jonica, Campanella, “nessun problema”

Frenata, non brusca, dell’Enna, che, dopo una sequenza impressionante di vittorie, torna con un pareggio dalla trasferta con la Jonica. La macchina da gol gialloverde che nelle ultime due gare ha dimostrato di essere un rullo compressore si è inceppata, così come il suo goleador, Cocimano.

Paternò a meno 5

Vincere tutte le partite non era un compito semplice e poi la Jonica, che è quinta in classifica, si è dimostrata una formazione ostica. C’è da dire che l’Enna non aveva l’obbligo dei tre punti vista anche la classifica con il Paternò a debita distanza. Certo, gli etnei hanno vinto e si sono portati a meno 5.

Campanella, “non ci sono problemi”

“Abbiamo fatto una bella partita – ha detto l’allenatore Giovanni Campanella a fine gara – così come loro ed entrambe le formazioni hanno avuto la possibilità del vantaggio nel primo tempo. Poi nella ripresa, siamo stati più bravi di loro, costruendo delle palle gol, 4-5, senza avere successo. Ci prendiamo questo punto, va detto che non bisogna abbassare la concentrazione, abbiamo 5 punti di vantaggio quando mancano 5 partite: non penso che potranno esserci problemi. Il calcio è questo, speriamo che saremo noi a gioire”.