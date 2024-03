Olimpiadi della Cultura, il liceo Farinato di Enna in finale

Vola alle finali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento il liceo scientifico Farinato di Enna.

I componenti della squadra

La squadra Maxi plus, composta da Antonio Occhipinti, Lorenzo Iannello, Vincenzo Cantarero, Roberta Zorzi, Roberta La Marca e Paolo Mattiolo, si è classificata nei primi posti nella gara che ha visto la partecipazione di circa 10 mila studenti appartenenti al Sud d’Italia.

Finali in provincia di Roma

Le finali si svolgeranno a Tolfa, in provincia di Roma, ed i ragazzi del liceo diranno certamente la loro in questa competizione. “Bravissimi e complimenti ai ragazzi e a tutte le altre 10 squadre del Liceo che hanno vissuto questa eccezionale esperienza formativa. Felice e Orgogliosa di voi ragazzi” si legge in un post del Liceo Farinato sulla propria pagina social