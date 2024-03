Dipendenza da internet e droga, Asp, “via ai piani di contrasto”

Avviati su tutta la provincia gli interventi per sensibilizzare e informare la popolazione in merito ai rischi delle dipendenze patologiche. Tra queste, quella dell’uso del telefonino, di internet, e poi alcool, droga.

Il progetto dell’Asp

Il Dipartimento salute mentale dell’Asp di Enna, guidato da Carmela Murè in qualità di Direttore unità operativa complessa dipendenze patologiche, è promotore dei progetti di sensibilizzazione con il coordinamento di Rosaria Cifalà.



“Le attività progettuali mirano – spiegano dall’Asp – alla prevenzione dalle dipendenze da sostanze e da comportamenti, e nello specifico all’utilizzo funzionale del telefono cellulare e alla dipendenza da internet, alle conseguenze derivanti da abuso di alcol e sostanze stupefacenti in età scolare e fertile, e alle attività per l’individuazione precoce dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”.

Le psicologhe

Le sei azioni del Piano, partite dal 1° settembre con gli interventi delle dottoresse Valentina Cucchiara, Maria Concetta Cardaci e Silvia Gervasi in qualità di psicologhe, vengono svolte sull’intero territorio dell’Asp di Enna attraverso attività formative, interattive ed esperienziali, con l’obiettivo di sensibilizzare l’intera popolazione sui temi delle dipendenze patologiche e dei comportamenti a rischio e di stimolare la capacità di riflessione critica al fine di promuovere una cultura del benessere e della salute.

A chi sono rivolti

I progetti vedono coinvolti gli Istituti Scolastici di primo e secondo grado, la scuola primaria, il Dipartimento Materno-Infantile, le Diocesi territoriali di Nicosia e Piazza Armerina, e servizi dei quattro distretti sanitari di Nicosia, Agira, Enna e Piazza Armerina.



“Le sei attività del Piano abbracciano temi delicati e sentiti dalla popolazione in generale, e l’assunzione di nuove leve garantisce una campagna di prevenzione e sensibilizzazione capillare sull’intero bacino d’utenza dell’Asp” – sono le parole di Murè.

Il commissario dell’Asp

“La prevenzione delle dipendenze patologiche – sottolinea il Commissario straordinario, Mario Zappia – costituisce un elemento fondamentale nella tutela della salute pubblica e nel miglioramento del benessere individuale. Un plauso va a tutti gli operatori del DSM per l’ottimo lavoro svolto fin qui, ai Dirigenti Scolastici e a tutti i docenti per la collaborazione. Ulteriori ringraziamenti, per la condivisione dei progetti che vogliamo mettere in campo a partire da quest’anno, vanno alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine al fine di incrementare le attività di prevenzione su tutto il territorio provinciale. ”.