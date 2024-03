Camion in fiamme sulla A19, tratto chiuso e poi riaperto

Un camion che trasportava agrumi è andato in fiamme intorno alle 15,15 mentre stava percorrendo l’autostrada A19 Palermo-Catania.

Intervento dei pompieri

Il mezzo si trovava nel territorio di Enna, per cui sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Enna che arginato l’azione delle fiamme. Per poter agire, è stato necessario, chiudere il tratto dell’autostrada in direzione Palermo che è stato poi riaperto.

Conducente in salvo

Si sono formato degli incolonnamenti che hanno reso creato numerosi disagi alla circolazione. Il conducente del camion è riuscito ad uscire dalla cabina in tempo e sarebbe stato lui stesso a chiedere l’arrivo dei soccorsi. Sul posto anche il personale dell’Anas e della Polizia stradale.



.